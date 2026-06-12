Avrupa'nın nezih kenti Cenevre, G7 kaosuna hazırlanıyor: Dükkanlar ahşap surlarla çevrildi

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde 15-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek G7 Zirvesi öncesinde, 14 Haziran'da bölgede geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

40 KİLOMETRE ÖTEDEKİ İSVİÇRE KENTİNDE ALARM

Evian'a yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Cenevre ise zirvenin güvenlik planlamasından doğrudan etkilenen merkezlerden biri haline geldi.

Yetkililer, kentte görev yapan 1.500 polis memurunun tamamını seferber ederken, diğer kantonlardan da takviye ekiplerin bölgeye gönderileceğini açıkladı. Ayrıca Cenevre, Vaud ve Valais kantonlarında kritik altyapıların korunması amacıyla yaklaşık 4 bin askerin görevlendirileceği bildirildi.

ÜNLÜ MARKALARDAN BARİKATLI ÖNLEM

Kent merkezinde bulunan ve dünya çapında tanınan markalara ev sahipliği yapan alışveriş bölgelerinde birçok işletme, olası taşkınlık ve yağmalama girişimlerine karşı vitrinlerini koruyucu levhalarla kapatmaya başladı. Bazı mağazalar faaliyetlerini geçici olarak durdururken, bazıları ise protesto günü sınırlı hizmet vermeyi planlıyor.

Alınan güvenlik tedbirlerinin bazı işletmelere maliyetinin 100 bin İsviçre frangına kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

İşletme sahipleri, kapanmalar nedeniyle oluşacak ekonomik kayıpların kanton yönetimi tarafından karşılanmasını talep ederken, İsviçre ve Fransa makamlarının bu konuda çözüm arayışında olduğu ifade edildi.

MARANGOZLARDAN YOĞUN MESAİ

Kent genelinde vitrin koruma çalışmalarının artması, marangoz atölyelerinde yoğunluğa yol açtı. Bölgedeki birçok atölyenin kapasitesinin dolduğu, ahşap malzeme tedarikinde ise sıkıntılar yaşanmaya başladığı aktarıldı.

Hafta sonu boyunca toplu taşıma hizmetlerinin devam edeceği açıklanırken, güvenlik gerekçesiyle bazı güzergâhlarda kısıtlamalara gidileceği bildirildi.

G7 liderlerinin ise Cenevre Havalimanı üzerinden Fransa'ya geçmeleri bekleniyor.

SINIR KAPILARINDA KISITLAMA

G7 Zirvesi kapsamında Cenevre Kantonu, Fransa ile bağlantıyı sağlayan sınır kapılarında da önemli tedbirler aldı. Dün öğleden sonra itibarıyla 35 sınır kapısından 25'i geçici olarak kapatıldı. Bu durumun bölge sakinlerinin günlük yaşamını ve trafik akışını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Yetkililer, zirve sona erene kadar mümkün olan kişilerin evden çalışmasını tavsiye ederek, alınan önlemlerin etkilerini azaltmaya çalışıyor.

2003'TE YAŞANAN OLAYLAR HALA HAFIZALARDA TAZE

Bölgede alınan yoğun güvenlik önlemlerinin arkasında geçmişte yaşanan olaylar da bulunuyor. 2003 yılında yine Evian'da düzenlenen G8 Zirvesi sırasında Lozan ve Cenevre'de on binlerce protestocu ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, olaylar milyonlarca İsviçre frangı tutarında maddi hasara neden olmuştu.