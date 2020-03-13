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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında korona önlemi

Yurda giriş yapmak isteyen yolcular, termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

AA | 13.03.2020 - 10:06..
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Türkiye, koronavirüse karşı önlemler almaya devam ediyor. Bunun son örneği, Avrupa'ya açıklan sınrı kapılarında yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili genelge kapsamında Avrupa sınır kapılarında önlemlerler üst seviyeye çıkarıldı.

TERMAL KAMERALI ÖNLEM

Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında korona önlemi

SINIR KAPILARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Yüksek ateş tespit edilen yolcular 112 sağlık ekiplerine bildiriliyor.

Virüs görülen ülkelerde son bir ay içinde seyahat geçmişi bulunan kişiler sınır kapılarında bekleyen sağlık ekiplerince kontrol ediliyor.

Personelin maske ve eldivenle işlemleri yürüttüğü sınır kapısı periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında korona önlemi

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında korona önlemi

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