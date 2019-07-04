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Avrupa'ya çelik ihracatında Türkiye birinci

Türkiye'nin ihracat sanayii atılımları devam ediyor. AB pazarında, Avrupa'ya en çok çelik ihracatı yapan ülke Türkiye oldu.

Haber Merkezi | 04.07.2019 - 16:13..
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ABD'nin Avrupa ve Çin'e uyguladığı çelik vergilendirmeleri, Türk çelik üreticilerine yaradı. Özellikle alım, satım konusunda daha az maliyet ve daha fazla kalite için kendilerine pazar arayan Avrupalılar, bu süreç içinde Türkiye'yi tercih etti.

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği'nin (Eurofer) verilerine göre Türkiye, AB ülkelerine en fazla hazır çelik ürünleri ihraç eden ülkeler oldu.

Avrupa'ya çelik ihracatında Türkiye birinci

İHRACATTA DEV ARTIŞ

Türkiye, ihracat hacmini dev oranda yükselterek yüzde 67 artırıp 6.2 milyon tona taşıdı.

Avrupa'ya çelik ihracatında Türkiye birinci

Eurofer, AB ülkelerinin ithalatındaki artışın, ABD'nin getirdiği yüzde 25'lik vergi yükünden ve bunun sonucunda küresel pazardaki değişimlerden kaynaklanan etkilerden korunmak için AB yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiz olduğunu gösterdiğini belirtti.

Avrupa'ya çelik ihracatında Türkiye birinci

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