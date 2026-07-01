Avrupa’yı alarma geçiren belgeler: Çin, Rus askerlerine kimyasal ve nükleer savaş eğitimi veriyor

Avrupa’yı korkutan belgeler...

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Rusya, Avrupa tarafından dışlanırken Çin ile ilişkilerini geliştirme imkanı buldu.

Bu kapsamda enerji başta olmak üzere çok sayıda alanda iş birlikleri, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak Reuters’ın haberine göre Avrupa’da ortaya çıkarılan gizli Rus askeri belgeleri, iki ülke arasındaki iş birliğinin sanılandan çok daha derin olduğunu ortaya çıkardı.

RUS ORDUSUNA YÖNELİK GİZLİ EĞİTİM

Habere göre; Avrupa istihbaratları tarafından Rusya’ya yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Çin’in, Rusya ordusuna yönelik gizli askeri eğitim verdiği belgeler ortaya çıktı.

Belgelere göre Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov’un Ağustos 2025’teki kararı doğrultusunda Rus askeri heyetlerinin, Çin’deki Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tesislerinde eğitim programlarına katıldığı belirtildi.

EĞİTİMLER UKRAYNA SAVAŞIYLA BAĞLANTILI

Eğitimlerin Ukrayna savaşıyla bağlantılı olduğu ve sürece en az dört Rus ve Çinli generalin dahil olduğu ifade edildi.

ASKERLERE RADYOLOJİK, KİMYASAL SAVAŞ EĞİTİMİ VERİLDİ

Habere göre kasım ayında Pekin’de bir askeri tesiste düzenlenen üç haftalık programda; Rus askerlerine radyolojik, biyolojik ve kimyasal savaş korumasına yönelik eğitim verildiği, Rus askerlerin Çinli eğitmenlerden ders aldığı, nükleer reaktör modeli üzerinde çalıştığı ve “kimyasal keşif”, “radyasyon keşfi” ile kirlenmiş havalandırma sistemlerine karşı korunma gibi konularda eğitim aldığı aktarıldı.

200 ASKER EĞİTİM ALDI

Belgelerde ayrıca Çin’in, kasım ayında yaklaşık 200 Rus askeri personele eğitim verdiği ve bazılarının daha sonra Ukrayna’daki savaşa katıldığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca Rusya Kara Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Korgeneral Rustam Muradov’un liderlik ettiği, Çin tarafında ise PLA Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Akademisi Başkanı Tümgeneral Li Jinsun’un eğitim sürecinde inceleme maksadıyla yer aldığı ifade edildi.

MUHAREBE EKSİKLİĞİ

Belgelerde yer alan Rus askeri raporlarında, Çin’in ekipman kalitesi, simülatör kullanımı ve teorik eğitim gücü övülürken, muharebe deneyimi eksikliğine dikkat çekildi. Nanjing’deki bir raporda, bu durum özellikle vurgulandı.

Diğer belgelerde tüm katılımcıların isimleri, rütbeleri, doğum tarihleri, bağlılıkları ve güvenlik izin seviyeleriyle birlikte listelendi.

EK ÖNLEMLER

Avrupa Birliği yetkilileri, belgelerin ortaya çıkmasından sonra Çin’in artık yalnızca ekonomik bir ortak olarak değil, Rusya’nın savaşını belirleyici şekilde kolaylaştıran bir aktör olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Brüksel’de yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, Çin’e karşı ek önlemler alınıp alınmaması tartışılırken, ticari ilişkiler nedeniyle temkinli bir yaklaşımın sürdüğü aktarıldı.