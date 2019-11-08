taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7583
Euro
6.3621
Altın
1467.16
Borsa
103544.35
Gram Altın
271.782
Bitcoin
53106.24

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa ülkeleri mülteci ve göçmen korkusuyla sınırlarına duvar ve çit çektiler.

AA & Ensonhaber | 08.11.2019 - 04:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana geçen otuz yıl içinde, Avrupa ülkeleri yaklaşık 1.000 kilometre sınır duvarı ve çiti inşa etmişler.

BERLİN DUVARININ 6 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Amsterdam merkezli Transnational Institute (TNI) araştırma kuruluşu, Salı günü yayınladığı raporda, yapılan sınır duvarı ve çitlerin, Berlin Duvarı’nın uzunluğunun altı katı büyüklüğünde olduğunu ve çoğunun Suriye’nin iç savaşı ve göçmen krizinin yaşandığı 2015’ten bu yana yapıldığını da ekledi.

"AVRUPA MÜLTECİ KORKUSUYLA BÖLÜNDÜ"

Raporda, "Avrupa bu kez ideolojiden dolayı bölünmedi. Dünyanın en savunmasız insanlarından bazıları olan mülteci ve göçmenlerin korkusuyla bölündü" ifadesi yer aldı.

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

"GÖRÜNMEZ DUVARLAR"

Araştırmalar, sıkı sınır kontrollerinin ve denizlerdeki devriye gemilerinin de mültecilere karşı "görünmez duvarlar" oluşturduğunu ve korku atmosferi yarattığını, yabancı düşmanlığına neden olduğunu ve mülteciler için tehlikeli bir dünya oluşturduğunu söyledi.

30.500 MÜLTECİ ÖLDÜ

Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre 2019'un başından beri 39.000'den fazla mülteci Avrupa'ya deniz yoluyla ulaştı. IOM, 2014 ve 2018 yılları arasında, Avrupa'ya yolculuk yaparken en az 30.500 mültecini öldüğünü söyledi.

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç ''KHK faciadır'' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç ''KHK faciadır'' sözünde geri adım attı

163
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

57
Marketten cep telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

Marketten cep telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

19
Karabük'te kontrolden çıkan araç ırmağa devrildi

Karabük'te kontrolden çıkan araç ırmağa devrildi

0
Tekirdağ'da 4 ton kaçak içki yakalandı

Tekirdağ'da 4 ton kaçak içki yakalandı

2
Muş'ta trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Muş'ta trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

0
Irak'taki protestolara polis müdahalesinde 3 kişi öldü

Irak'taki protestolara polis müdahalesinde 3 kişi öldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir