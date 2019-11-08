Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana geçen otuz yıl içinde, Avrupa ülkeleri yaklaşık 1.000 kilometre sınır duvarı ve çiti inşa etmişler.

BERLİN DUVARININ 6 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Amsterdam merkezli Transnational Institute (TNI) araştırma kuruluşu, Salı günü yayınladığı raporda, yapılan sınır duvarı ve çitlerin, Berlin Duvarı’nın uzunluğunun altı katı büyüklüğünde olduğunu ve çoğunun Suriye’nin iç savaşı ve göçmen krizinin yaşandığı 2015’ten bu yana yapıldığını da ekledi.

"AVRUPA MÜLTECİ KORKUSUYLA BÖLÜNDÜ"

Raporda, "Avrupa bu kez ideolojiden dolayı bölünmedi. Dünyanın en savunmasız insanlarından bazıları olan mülteci ve göçmenlerin korkusuyla bölündü" ifadesi yer aldı.

"GÖRÜNMEZ DUVARLAR"

Araştırmalar, sıkı sınır kontrollerinin ve denizlerdeki devriye gemilerinin de mültecilere karşı "görünmez duvarlar" oluşturduğunu ve korku atmosferi yarattığını, yabancı düşmanlığına neden olduğunu ve mülteciler için tehlikeli bir dünya oluşturduğunu söyledi.

30.500 MÜLTECİ ÖLDÜ

Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre 2019'un başından beri 39.000'den fazla mülteci Avrupa'ya deniz yoluyla ulaştı. IOM, 2014 ve 2018 yılları arasında, Avrupa'ya yolculuk yaparken en az 30.500 mültecini öldüğünü söyledi.