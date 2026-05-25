Avrupa’yı sıcak hava dalgası vurdu: Sıcaklıklar rekor seviyede seyrediyor

Küresel ısınma, geleceğin en büyük tehlikelerinden biri olarak görülürken durum giderek kötüleşiyor.

Her geçen yıl dünya genelinde hava sıcaklıkları düzenli olarak artarken mayıs ayında, Avrupa’da eşi benzeri görülmemiş sıcaklıklar yaşanıyor.

SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ AŞTI

İngiltere’de etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Londra’da, sıcaklıklar 30 dereceyi aştı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi, bugün “ülke tarihinde kaydedilen en sıcak mayıs günü”nün yaşanmasının beklendiğini açıkladı.

KAYDEDİLEN EN SICAK MAYIS GÜNÜ

Meteoroloji Ofisi, sıcaklıkların gün içinde bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkabileceğini ve bunun hem yılın en sıcak günü hem de İngiltere’de şimdiye kadar kaydedilen en sıcak mayıs günü olabileceğini bildirdi.

Ülkede mayıs ayı sıcaklık rekoru, daha önce 1922 ve 1944 yıllarında 32,8 derece olarak kayıtlara geçmişti.

SARI SICAKLIK SAĞLIK UYARISI YAYIMLANDI

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının etkisiyle İngiltere’nin doğusu ve güneydoğusunda resmi olarak sıcak hava dalgası kriterlerinin oluştuğunu, sıcaklıkların sürmesi halinde İngiltere ve Galler’in birçok bölgesinin de ilerleyen günlerde aynı kapsama gireceğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından, ülkenin büyük bölümünde yarına kadar sarı sıcaklık sağlık uyarısı yayımlandı.

UV SEVİYELERİ MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yetkililer ayrıca ultraviyole (UV) seviyelerinin de mevsim normallerinin üzerinde olduğunu duyurdu.

Aşırı sıcaklar günlük yaşamı da etkilerken Surrey bölgesinde düzenlenen geleneksel eşek yarışlarının, hayvanların sağlığı gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

Öte yandan Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi veya düşük basınç sorunu yaşandığı, South East Water şirketinin durumu artan su tüketimine bağladığı belirtildi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ SICAKLIKLAR

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, ülke genelinde mayısta oldukça yüksek sıcaklıklar görüldüğünü açıkladı.

Ülkede dün Noirmoutier Adası, Charleville-Mezieres, Quimper ve Lorient kentlerinde, mayıs ayında daha önce görülmemiş sıcaklıklar ölçüldü.

Başkent Paris’te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derecenin üzerinde seyredeceğini açıklayan Meteo-France, özellikle başkent ve ülkenin batısındaki bölgelerde sıcak hava dalgasının etkili olacağı uyarısında bulundu.

BELÇİKA VE LÜKSEMBURG DA SICAK HAVA DALGASINA KAPILDI

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), ülke genelinde gelecek 10 gün boyunca güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının yüksek ve çok yüksek yoğunlukta seyredeceği uyarısında bulundu. Başkent Brüksel’de sıcaklığın yarın 32 dereceye ulaşması bekleniyor.

Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı (EUMETNET), Lüksemburg genelinde 27 Mayıs’a kadar yüksek sıcaklıkların görüleceğini belirterek açık havada uzun süre kalınmaması gerektiğini ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ SICAKLIKLAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Avusturya Hava Durumu Merkezi'ne göre ülkede sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Dün ülkenin batı bölgelerinde yılın ilk 30 santigrat derece barajı aşılırken, 26 Mayıs itibarıyla birçok bölgede sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Özellikle ülkenin batı ve güneyinde arka arkaya dört gün sıcak havanın etkili olacağı öngörülürken, Avusturya Alpleri’nde de olağanüstü sıcaklıklar etkisini gösterdi.

Öte yandan başkent Viyana’da da sıcak havanın etkili olması ve mayıs ayı için en yüksek sıcaklıklardan birinin kaydedilmesi beklenmekte.

İLK SICAK HAVA DALGASINI YAŞADI

İsviçre, geçen hafta sonu boyunca 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı.

Cenevre kantonunda sıcaktan bunalan bazı İsviçreliler, serinlemek için göle girmeyi tercih etti.

Henüz resmi bir sıcak hava dalgası ilan edilmemesine rağmen İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi, ortalama günlük sıcaklığın en az üç ardışık gün boyunca 25 derece veya daha yüksek olması durumunda bunu sıcak hava dalgası olarak tanımlıyor.

SICAKLIK 32 DERECEYE ULAŞACAK

Bu kriterler en fazla iki gün boyunca karşılanırsa kısa süreli sıcak hava dalgası olarak nitelendiriliyor.

İsviçre genelinde, hafta boyunca hava sıcaklıklarının 28 ila 30 derece civarında olması bekleniyor.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi, bugün Zürih, Luzern ve Basel’de sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağını da bildirdi.

DÜŞÜK RİSKLİ SARI ALARM İLAN EDİLDİ

İspanya’yı etkisi altına alan kavurucu sıcak hava dalgası, 27 Mayıs’tan itibaren yarımadanın büyük bölümünde sıcaklıkların artmasıyla daha da şiddetlenecek.

Yılın ilk önemli sıcak hava dalgasının yaşandığı İspanya’da kuzeydeki Bask ve Kantabria ile güneydeki Kanarya Adaları’nda düşük riskli sarı alarm ilan edildi.

"SICAK BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) sözcüsü Rubén del Campo, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İspanya’da hafta sonu yılın bu dönemi için çok yüksek sıcaklıklar yaşandı. Ortalama değerlerin 5 ila 10 derece üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.

Şu anda mayıs sonlarında yaz ortası sıcaklıklarıyla birlikte sıcak bir dönem yaşıyoruz.”

Diğer yandan AEMET, Kastilya ve Leon ile Galiçya bölgelerinde kısa süreli ancak çok şiddetli yağışların beklendiği uyarısında bulundu.