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Avukat eşini öldüren doktorla ilgili yeni rapor

Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan doktor Mesut Issı'nın akıl sağlığına ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

AA |
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Avukat eşini öldüren doktorla ilgili yeni rapor

Doktor Mesut Issı, 19 Mayıs 2019'da Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde boşanma davasının sürdüğü eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı, tabancayla 11 el ateş ederek öldürmüştü.

İstanbul Adlı Tıp Kurumu, tutuklanan sanık doktor Mesut Issı'nın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor hazırladı.

İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Tutuklu sanık Issı, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na sevk edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu, sanık Issı hakkında hazırladığı ve dava dosyasına konulmak üzere Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporda, sanığın 3 gün boyunca muayenesi, müşahedesi, tetkikleri yapıldığı belirtildi.

Avukat eşini öldüren doktorla ilgili yeni rapor

KURULUN VERDİĞİ RAPOR

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkta ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilemedi. Dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbı bulgu ve belgeye rastlanmadı. Mesut Issı’nın eşini kasten öldürmek, tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, ruhsatsız silahlarla mermi satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarına karşı ceza sorumluluğu tam olduğu kanaat ve mütalaamızı bildirir gözlem raporudur."

8 Haziran'da, tutuklu sanık Issı'nın yargılanmasına devam edilecek.

Avukat eşini öldüren doktorla ilgili yeni rapor

İSTENEN CEZA

İddianamede, tutuklu sanık Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Avukat eşini öldüren doktorla ilgili yeni rapor

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