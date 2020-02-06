Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor

İstanbul Adalet Sarayı'nın kafeteryası önünde bugün çeşitli derneklere üye bir grup avukat çayların yüksek fiyata satıldığını belirterek, alkışlı eylem yaptı.

Avukatlar, çayın 4 liradan, kahvenin 7 liradan satılmasını protesto ettiklerini belirtti.

İSTANBUL BAROSU BOYKOT KARARI ALDI

Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan avukat Yıldız İmrek, ''İstanbul adliyelerinde avukat, hakim-savcı ve adliye personeline uygulanan fiyat eşitsizliğini protesto amacıyla İstanbul Barosu'nun aldığı boykot kararını destekliyoruz. Adliyeler; her gün daha fazla halka ve yargı mekanizmasında halkın temsilcisi durumundaki avukatlara yabancılaştırılan mekanlar haline geliyor." dedi.

"BİRÇOĞU YOKSULLUK SINIRINDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZ..."

İmrek, "Büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşayan meslektaşlarımız, stajyer avukatlar ve adalet aramaya gelen herkes için bu fiyatlar hayli zorlayıcıdır.'' diye konuştu.