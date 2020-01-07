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Avustralya Başbakanı'na ağır eleştiri

Ülkede yangınlar sürerken, Başbakan Scott Morrison'un tatile çıkması, büyük tepkiye yol açtı.

REUTERS | 07.01.2020 - 09:00..
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Avustralya Başbakanı'na ağır eleştiri

Avustralya'da eylül ayından beri süren ve alevlerin yüksekliğinin kimi zaman 70 metreyi aştığı yangınlar sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kasaba boşaltıldı, milyonlarca hayvan öldü.

Tüm bu felaket yaşanırken de Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD'nin Hawaii eyaletine tatile gitti.

Başbakan Morrison'un bu tatili, birçok eleştiri aldı.

Avustralya Başbakanı'na ağır eleştiri

TATİL FOTOĞRAFINA TEPKİ

Tepkiler üzerine Başbakan Morrison, özür diledi ancak gittiği tatilden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Avustralya Başbakanı'na ağır eleştiri

TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Gerek iklim değişikliğinin rolünü küçümsemesi, gerekse yangınların şiddetlendiği dönemde tatile gitmesinden dolayı eleştirilere maruz kalan ve bunun üzerine de tatilini yarıda keserek geri dönen Morrison, hükümetinin iklim politikalarını savunmaya devam etti.

Avustralya Başbakanı'na ağır eleştiri

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli ViDEO

SEFERBERLİK İLANI ELEŞTİRİLDİ

Morrison'ın askerleri, yangınlara müdahale etmeleri için seferberliğe çağırmasını itfaiye birimlerine haber vermeden yapması da, yine eleştiri oklarını üzerine çekmesine neden oldu.

Avustralya Başbakanı'na ağır eleştiri

POLİTİKALARI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLANIYOR

Avustralya'nın karbon salınımı politikaları uzun süredir eleştiriliyor. Ülkenin madencilik geçmişi ve güçlü kömür lobisi yüzünden iklim değişikliği ile mücadele için gerekli adımların atılmadığı belirtiliyordu. Morrison da bu politikaları değiştirmemekle suçlanıyor.

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