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Avustralya'dan tarihi Batı Kudüs kararı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya’nın Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladı.

İHA | 15.12.2018 - 10:28..
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Avusturya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya’nın SBS televizyonunda yaptığı açıklamada Avustralya’nın, İsrail Meclisi Knesset’in ve birçok İsrail kuruluşunun bulunduğu Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını söyledi.

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞINACAK

Morrison, son statünün belirlenmesinin ardından Avustralya Büyükelçiliğini Batı Kudüs’e taşıyacaklarını söyledi.

Avustralya'dan tarihi Batı Kudüs kararı

YER TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Morrison, Büyükelçilikleri için Batı Kudüs’te yer tespit çalışmasına başladığını belirtti. Avustralya Başbakanı Morrison, Filistinlilerin, başkenti Doğu Kudüs olan kendi devlerini kurma isteklerine de saygı duyduğunu belirtti.

Avustralya'dan tarihi Batı Kudüs kararı

AVUSTRALYA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANA

Morrison, Avustralya’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararına uygun olarak İsrail-Filistin anlaşmasına iki devletli çözümden yana olduğunu da belirtti.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımış, bu olay Müslüman ülkeler tarafından büyük tepki çekmiş ve Filistin’de protesto gösterilerine yol açmıştı.

Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Guatemala, Honduras Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştı. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler, hukuki statünün çözülmesinden önce üye devletlerin diplomatik misyonlarını Kudüs’e taşımaması için çağrıda bulundu.

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