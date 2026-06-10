Avustralya maçımızın hakemi açıklandı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Avustralya-Türkiye maçı TSİ 07.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Vancouver'da oynanacak mücadelenin hakemi de açıklandı...

FIFA'nın duyurusuna göre karşılaşmayı, Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.

Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi Perulu Kevin Ortega olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Peru Futbol Federasyonu'ndan Michael Orue oturacak.

2021'DE EN İYİ HAKEM SEÇİLDİ

Öte yandan Jesus Valenzuela, 24 Kasım 1983 doğumlu.

2013'ten beri FIFA'da uluslararası hakem olarak görevlendiriliyor.

Hakemlik kariyerine 2011–12 Venezuela Primera Division sezonunda başladı.

14 Aralık 2021'de Valenzuela, IFFHS tarafından CONMEBOL'un 2021 yılının en iyi hakemi seçildi.

Son olarak ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay ile, üçüncü maçında ise 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile karşılaşacak.