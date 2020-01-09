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Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

Su kaynaklarını tükettiği ve yerleşim yerlerinde büyük hasara neden olduğu gerekçesiyle develerin sayısı azaltılacak.

AA | 09.01.2020 - 06:20..
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Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin helikopterlerden ateş edilerek itlaf edileceği bildirildi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde yerel yöneticiler, su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayet ettikleri yabani develerin toplu halde itlaf edilmesine onay verdi.

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

"DEVELER SUYUMUZU TÜKETİYOR"

APY yetkililerinden Marita Baker, The Australian gazetesine yaptığı açıklamada, "Sıcağa ve rahatsızlık verici koşullara hapsolmuş durumdayız. İyi hissetmiyoruz, çünkü develer geliyor ve çitleri aşarak evlerin etrafında dolanıyor, klimaların bile suyunu içmeye çalışıyor." dedi.

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

5 GÜNDE 10 BİN DEVE İTLAF EDİLECEK

Bölgede artan yabani deve nüfusunu kontrol altına almak için bugün başlayacak ve 5 gün sürmesi beklenen itlaf operasyonunda, keskin nişancılar helikopterlerden ateş ederek 10 bin civarındaki hayvanı itlaf edecek.

Güney Avustralya Çevre ve Su Departmanı (DEW) tarafından, yaklaşık 10 bin yabani devenin bölgedeki tanklar ve musluklar dahil su kaynaklarına akın ettiği tahmininde bulunuldu.

Avustralya'da 10 bin yabani deve vurulacak

"YERLEŞİMLERİ TEHDİT EDİYORLAR"

DEW sözcüsü, binlerce devenin altyapıda büyük hasara yol açtığını, aileler ve yerleşim yerleri için de tehlike arz ettiğini söyledi.

Develerin bazılarının susuzluktan öldüğünü ya da su kaynaklarına erişmek için birbirini ezdiğini aktaran sözcü, "Bazı durumlarda hayvan leşleri, önemli su kaynaklarını ve kültürel alanları kirletiyor." dedi.

1,2 MİLYONDAN FAZLA YABANİ DEVE VAR

Avustralya'da yabani deve sayısının 1,2 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

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