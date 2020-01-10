Avustralya'da binlerce kişi yerinden oldu

Avustralya'da aylar önce başlayan ve tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamayan yangınlar devam ediyor.

Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

10,3 milyon hektar alanın kül olduğunu bildiren yetkililer, bir milyardan fazla hayavnın da telef olduğunu açıkladı.

"1,25 MİLYAR HAYVAN ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulundu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngenlerin, kuşların, koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

Çevre bilimci Stuart Blanch, "Kangurular, alevlerden kaçabiliyor ancak çoğu çitlere takılarak can veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

BAZİ BÖLGELERDE TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Son birkaç gündür nispeten yumuşayan hava koşullarının ardından rüzgar hızının ve hava sıcaklığının yeniden artmaya başladığı Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde tahliye çağrısı yapılan binlerce kişi evlerini terk etti.

Askeri helikopterlerden de risk altındaki bölgelere acil durum malzemeleri bırakıldı.

"GÜVENLİ BÖLGELERE GİDİN"

Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, basına yaptığı açıklamada, "İnsanlardan dışarı çıkmaları ve daha güvenli yerlere gitmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Güney Galler'de yangınlar 100'den fazla farklı noktada etkili olurken, bunlardan 50'sinin kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

HALK GECEYİ DENİZ KENARINDA GEÇİRİYOR

Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası'nın yaklaşık bin 800 kişinin yaşadığı Kingscote kasabasında, değişken hızlı rüzgarların artırdığı alevler yollarla bağlantıyı kopardı, yöre halkından bazıları geceyi deniz kenarı yakınlarında geçirdi.