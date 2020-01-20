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Avustralya'da dev toz bulutu

Bölgede oluşan orman yangınları, toz bulutlarını tetikleyerek, bölgedeki yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 14:12..
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Avustralya'da, eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan orman yangınları, şimdi ise farklı iklimsel olayları ortaya çıkardı.

TOZ BULUTU YAŞAMI ZORLAŞTIRDI

Aylarca orman yangınları ile mücadele eden ülke şimdi ise devasa büyüklükteki toz bulutuyla başa çıkmaya çalışıyor. Avustralya anakarasının, bir süredir toz yığınları biriktirdiği öğrenildi.

Avustralya'da dev toz bulutu

Avustralya'da dev toz bulutu

TARİHİNİN EN BÜYÜK İKİNCİ TOZ BULUTU

Bu birikintiler, bir bulut haline geldi ve bilim insanlarına göre bu toz bulutlarının, Avustralya tarihinin en büyük ikinci toz bulutu fırtınalarından bir tanesine dönüştüğü öğrenildi.

Avustralya'da dev toz bulutu

TEMEL NEDENİ ORMAN YANGINLARI

Bilim insanlarına göre bu toz bulutunun oluşmasının altında yatan temel nedenin, orman yangınlarının olduğu öğrenildi.

Uzmanlara göre orman yangınlarının neden olduğu erozyon, kıtanın büyük bir bölümünü çıplak bıraktı. Böylelikle esen rüzgarlar, toz ve külü havaya kaldırarak toz bulutunu ortaya çıkarttı.

Avustralya'da dev toz bulutu

Avustralya'da dev toz bulutu

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