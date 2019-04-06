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Avustralya'da kimyasal atık fabrikasında yangın

Tehlikeli kimyasal atıkların bulunduğu fabrikada önce patlama oldu ardından da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri 2 gündür yangını söndürmek için çalışmalar yapıyor.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 10:29..
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Avustralya'nın kuzeyindeki Campbellfield semtinde bulunan kimyasal atıkların olduğu bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi ardından da yangın çıktı.

3 YARALI

Yangın sonrası fabrikada çalışan 3 işçinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Avustralya'da kimyasal atık fabrikasında yangın

1 MİLYON LİTRE TEHLİKELİ ATIK

1 milyon litre kimyasal atığın bulunduğu fabrikadaki yangının söndürülmesi için ekipleri hala çalışıyor.

Avustralya'da kimyasal atık fabrikasında yangın VİDEO

Avustralya'da kimyasal atık fabrikasında yangın

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, yangının tehlikeli bir hal aldığını belirterek Broadmeadows, Pascoe Vale ve Coburg ilçelerinde oturanların dışarı çıkmamalarını konusunda uyardı.

FABRİKA KENDİ İŞÇİLERİ TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Ayrıca fabrikanın daha önce kendi işçileri tarafından ilgili kurumlara şikayet edildiği ifade edildi. İşçiler, fabrikada sağlıksız bir ortamda çalıştıklarını iddia etmişti.

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