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Avustralya'da kum fırtınası

Avustralya'nın güneydoğusunda gökyüzünün renginin değişmesine neden olan toz fırtınası için tehlike uyarısı yapıldı.

İHA | 23.11.2018 - 08:41..
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Avustralya’nın güneydoğusunda etkili olan toz fırtınası tehlikeli boyutlara ulaştı.

Avustralya'da kum fırtınası

GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ

Ülkedeki meteoroloji yetkilileri, ağustos ayından beri bölgede etkili olan kuraklığın toz fırtınasını tetiklediğini söyledi. Gökyüzünün renginin de değiştiği toz fırtınasının tehlikeli olduğu yönünde açıklamalar yapan yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

Avustralya'da kum fırtınası

Gökyüzünün kızıla büründüğü Avustralya'da göz gözü görmedi.

Avustralya'da kum fırtınası

SYDNEY'E ULAŞTI

Uzmanlar, olası problemlere karşı çocuklar ile akciğer, kalp ve astım gibi solunumla ilgili problemleri olan yaşlıların dışarıya çıkmamaları uyarısını yaptı.

Yeni Güney Galler eyaletinin birçok bölgesinde görüş mesafesinin en aza indiğini belirten yetkililer, saatte 500 kilometre hızla ilerleyen fırtınanın Sydney’e de ulaştığını aktardı.

Avustralya'da kum fırtınası

HAYATI FELÇ ETTİ

Uzmanlara göre, toz fırtınasının Sydney’i ne şiddetle etkileyeceği henüz net değil.

Avustralya'da kum fırtınası

Sydney’de 2009 yılında da bir kum fırtınası yaşanmış, yüzlerce insan evsiz kalmış, nefes zorluğu çekmiş ve uçuşlar durdurulmuştu. Her ne kadar bu fırtına henüz o düzeye laşamasa da hayatı felç etmiş durumda.

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