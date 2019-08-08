Avustralya’nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesindeki bir sahil kasabasında polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında 75 yaşındaki bir şüphelinin evine baskın düzenledi.

Baskına dair paylaşılan görüntülerde, baskın sırasında bir polis memurunun evde bulduğu nakit paraları masanın üzerine dizdiği ve diğer memurların da evde arama yapmaya devam ettiği görüldü.

ALDIRIŞ ETMEDEN KAHVALTISINA DEVAM ETTİ

75 yaşındaki yaşlı adam ise bunlara aldırış etmeden, mutfak masasında kahvaltı yapmaya devam edip, kahvesini yudumladı.

Avustralya’da operasyona aldırış etmeden kahvaltı yaptı ViDEO

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDAN YAKALANDI

Yetkililerin yaptığı açıklamada, eve yapılan baskın sonucu yaklaşık 9 bin dolar nakit, 1.25 kilogram uyuşturucu ve cephane bulunduğu belirtilerek; yaşlı adamın ‘uyuşturucu tedariki’, ‘uyuşturucu bulundurma’ ve ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ ile suçlandığı duyuruldu. Yaşlı adamın duruşması 2 Eylül’de Coolangatta Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

































