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Avustralya'da orman yangınlarında 350 koala öldü

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki orman yangınlarında bir koruma alanındaki en az 350 koalanın öldüğü açıklandı.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 02:39..
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Avustralya orman yangınlarının, ülkede bugüne kadar görülenlerin en tehlikesi olduğunu açıkladı.

Sydney'in batısında Mavi Dağlar bölgesinde yangınlarla mücadele edildiği 2013 yılından bu yana ilk kez acil durum ilan edildi.

Avustralya'da orman yangınlarında 350 koala öldü

2 BİN HEKTARLIK ALANDA 15 AYRI YERDE YANGIN VAR

Orman yangınları insanların yanı sıra çok sayı da hayvana da zarar veriyor. Port Macquarie Koala Hastanesi'den Sue Ashton, Lakes Inn Nature adlı bölgedeki koalaların üçte ikisinin kurtarılamadığını söyledi. 2 bin hektarlık bir alanda 15 ayrı noktada devam eden yangınlar nedeniyle bölgede yaşayanlar tahliye edilmişti. Kıyılardaki okaliptüs ağaçlarında yaşayan koalalar orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor. 350 koalanın ölddüğü yangınlarda, bu hayavanlar ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor.

Avustralya'da orman yangınlarında 350 koala öldü

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