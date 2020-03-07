Çin'in Vuhan kentinden neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avustralya'da da etkisini göstermeye başladı.

Vaka sayısı az olmasına rağmen, Avustralya halkı marketlere akın ediyor.

Ne var ne yok toplayan kadınlar ise en çok tuvalet kağıtlarına rağbet ediyor. Bu arada kavgalar da boy gösteriyor.

KADINLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Stokların biteceği haberinin yayılması üzerine gerginleşen halk, birbirine düşüyor. Son düşen görüntüde kadınların kavgası anbean kameraya yansıyor...

Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgası İZLE