Avustralya'da koala katliamı

Birçok bölgesinde çıkan yangınlarla ormanları adeta harap olan Avustralya'da, su kaynaklarını ve yerleşimleri korumak bahanesiyle girişilen deve, at, kanguru ve tavşan gibi hayvanların itlafına bir yenisi daha eklendi.

BBC'de yer alan haberde, Victoria eyaletinin Portland bölgesinde aralık ayında çok sayıda koalanın yaşam alanı olan bir okaliptüs fidanlığının kereste için dozerlerle yıkıldığı belirtildi.

ONLARCA KOALA, YIKIM VE AÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜ

Hayvanları koruma derneği "Animals Australia" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkımın ardından bölgede onlarca koalanın ölüsünün bulunduğunu ifade ederek, okaliptüs yapraklarıyla beslenen koalalardan bazılarının açlıktan, bazılarının da yıkım sırasında öldüğünü belirtti.

80 KOALA TEDAVİ ALTINDA

Bölgede ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, yıkım sırasında yaralanan, aç ya da susuz kalan 80 kadar koalanın da tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Victoria eyaleti Çevre Bakanı Lily D’Ambrosio, yaptığı açıklamada olayın son derece üzücü olduğunu belirterek, koalaların ölümünden sorumlu olanlardan hesap sorulacağını vurguladı.

YANGINLARDA 1.25 MİLYAR HAYVAN ÖLDÜ

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1.25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanlar olduğu sanılıyor.