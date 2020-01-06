taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9739
Euro
6.6673
Altın
1577.42
Borsa
113684.01
Gram Altın
302.474
Bitcoin
44817.79

Avustralya'daki yangın devam ediyor

Kıtada eylülden bu yana devam eden yangınlar kontrol altına alınabilmiş değil. 23 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 500 bin hayvan da telef oldu.

AA | 06.01.2020 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Avustralya'daki yangın devam ediyor

Avustralya'da yön değiştiren kuvvetli rüzgarın, itfaiyecilerin ülkenin güneydoğusunda kontrol altına alınamayan yangınlara müdahale çabalarını zorlaştırdığı ve yangınların yayılması riskini artırdığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlara müdahale, artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleşiyor.

Yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar ulaşan ve yönünü güneye doğru çeviren kuvvetli rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletinde farklı noktalarda etkili olan yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisini paylaştı.

Avustralya'daki yangın devam ediyor

Yeni Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma biriminden yapılan açıklamada, gece yangınlara müdahale eden 4 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Eyaletin Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, haber kanalı 9News'e yaptığı açıklamada, dün yangınlarda "yüzlerce" evin yanmış olabileceğini söyledi.

Kırsal İtfaiye Hizmeti, eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğunu, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığını kaydetti.

Artan rüzgar hızının yangınları daha da alevlendirdiği güneydoğu Avustralya'nın bazı kesimlerinde dün hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Sydney kentinin batısındaki Penrith bölgesinde de 48,9 dereceye kadar ulaştı.

Diğer yandan, Victoria eyaletinde yangınlar nedeniyle mahsur kalan kişileri tahliye etmek için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

Avustralya'daki yangın devam ediyor

23 KİŞİ ÖLDÜ

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlarda, 1500'den fazla ev kül oldu.

ASKERİ GEMİLER MAHSUR KALANLARI TAHLİYE EDİYOR

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün, ülke genelinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurmuştu.

Kriz sürecinde 4 yangın söndürme uçağı kiralamak için 20 milyon Avustralya doları (14 milyon dolar) harcanacağı bilgisini paylaşan Morrison, donanmaya ait "HMAS Adelaide" gemisinin, yangından etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri kıyıları yakınlarındaki kişilerin tahliye işlemlerine destek için gönderildiğini belirtmişti.

Avustralya'daki yangın devam ediyor

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişi, önceki gün donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Yetkililer, cuma günü, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de de yetkililer, perşembe günü, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemişti.

Eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.

Avustralya'daki yangın devam ediyor
NASA'nın uzaydan çektiği Avustralya görüntüsü.

İlginizi Çekebilir
'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı
"İnşallah" kelimesi, Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen Duden'in internet sitesine eklendi.
İngiltere, ABD'nin suikastını savundu
Amerika'nın General Kasım Süleymani'yi öldürmesini haklı bulan İngiltere, suikastı meşru müdafaa saydı.
Süleymani’nin kızı Trump'a seslendi
Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, "Sonuna kadar intikam arayacağız" dedi.
Suudi Arabistan, Türkiye'nin Libya tezkeresini kınadı
Türk askerinin Libya tezkeresi alması, Suudi Arabistan'da da korku oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

488
Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

196
'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

33
İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

89
Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

28
Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri saldırıya uğradı

Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri saldırıya uğradı

43
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir