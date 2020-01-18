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Avustralyalı bir çift, modemle tatile gitti

Aile tatili konusunda ayak direyen çocuklarına ders vermek isteyen ebeveynler, onlar yerine internet modemini yanlarına alarak yolculuğa çıktı.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 09:27..
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Üç çocuk sahibi Avustralyalı Cassie ve Chris Langan çifti, Warrnambool’a yapacakları yolculuk için onların fikrini sorduklarında “Çok sıkıcı, gitmek istemiyorum.” gibi yanıtlar aldı.

"AİLEMİZİN EN ÇOK ÇALIŞAN ÜYESİ"

Durum karşısında içerleyen ancak pes etmek yerine ilginç bir çözüm geliştiren çiftten Cassie, sosyal medya hesabından “Değer bilmez üç çocuğu dışarı çıkarmak yerine tatile gitmek istemeyenlerin evde kalmalarına izin verdik ve ailemizin en çok çalışan üyesini hak edilmiş bir tatile çıkarmaya karar verdik: Modemimizi.” şeklinde bir açıklama yazdı.

Avustralyalı bir çift, modemle tatile gitti

"MODEM FANTASTİK BİR GÜN GEÇİRDİ"

Modemle birlikte plajda, oyun parkında, iskelede, restoranda, kırlarda ve daha pek çok yerde fotoğraf da çeken çift, bunların hepsini sosyal medyada paylaştı. Cassie, “Modem, çocuklar tarafından kullanılmadığı fantastik bir gün geçirdi ve sürekli didişme dinlememek de güzeldi.” diye yazdı.

Avustralyalı bir çift, modemle tatile gitti

EVDE İNTERNET OLMAYINCA TEMİZLİK YAPTI

Eşinin kamyon şoförlüğü, kendisinin de mağazacılık yaptığını söyleyen Cassie, aile olarak çok sık bir araya gelemediklerini anlattı. Cassie ayrıca internetsiz kalan 17 yaşındaki oğlunun sıkıntıdan odasını temizleyerek kardeşiyle daha fazla vakit geçirdiğini de belirtti.

Avustralyalı bir çift, modemle tatile gitti

Çiftin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Avustralyalı bir çift, modemle tatile gitti

Avustralyalı bir çift, modemle tatile gitti

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