Avustralyalı ırkçı senatör resmi kınama aldı

Avustralya Federal Senatosu’nun bugünkü oturumunda, Queensland eyaletinden bağımsız senatör Anning'in, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından yaptığı ve tüm dünyadan tepki çeken açıklamaları görüşüldü.

Yapılan oturumda, Müslümanları ve İslam’ı hedef alan ırkçı ifadelerinden dolayı Anning, resmen kınandı.

"UTANÇ VERİCİ VE İĞRENÇ BİR DURUM"

Senatörün nefret konuşması yaptığını dile getiren Senato Başkanı Peny Wong, “Tam insanlar ailesinin, arkadaşlarının, toplum bireylerinin acısının şoku içerisindeyken senatör, mağdurları suçladı. Yaralılar tedavi altındayken bu senatör, bölünmenin ateşini daha fazla körükledi. Utanç verici ve iğrenç bir durum.” şeklinde konuştu.

KAFASINA YUMURTA YEMİŞTİ

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralyalı senatör, gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kalmıştı.

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto İZLE



"BÜYÜYEN KORKUNUN GÖSTERGESİ"

Anning, "Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum, fakat bu tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avusturalya'da hem Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni, radikal dincilere Yeni Zelanda'ya gelme izni veren göçmen programıdır." ifadelerini kullanmıştı.