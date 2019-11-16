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Avustralyalı model hamile olduğu doğumda anladı

Avustralyalı model Erin Langmeid, gebeliğinin 37 haftasında banyoda doğum sancısı çekip, çocuğu doğurunca hamile olduğunu öğrendi.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 07:16..
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7News televizyonunun haberine göre, karnı büyümeyen, hiçbir rahatsızlık hissetmeyen 23 yaşındaki model Erin Langmeid her gün işe giderek normal yaşamını sürdürüyordu.

KIZ ÇOCUĞU DOĞURDU

Erin ayrıca, düzenli olarak doğum kontrol hapları da kullanıyordu. Doğum sırasında banyoda olan Erin, kendini aniden kötü hissetmeye başladı ve çığlık attı. Birkaç saniye içinde bir kız çocuğu doğurdu.

Avustralyalı model hamile olduğu doğumda anladı

SOLUNUM YOLLARINDA SORUN OLAN BEBEK KURTARILDI

Çığlıkları duyan erkek arkadaşı yanına koştu ve ambulans çağırdı. Daha sonra solunum yollarında sorun olduğu anlaşılan bebek, erken gelen doktorların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

GİZLİ HAMİLELİĞİ VARMIŞ

Ayla adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorların çok ender görülen gizli hamileliği olduğunu söylediği Erin, “İşe gitmeye hazırlanıyordum, üstümü giyindim. Hamile olduğuma dair hiçbir belirti yoktu. Çok garipti! Şu anda ebeveyn olmayı öğreniyoruz” dedi.

Avustralyalı model hamile olduğu doğumda anladı

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