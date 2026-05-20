Avusturya'da Bosna'daki 'savaş turizmi'ne soruşturma açıldı

Avusturya'da, 1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'te 11 binin üzerinde Bosnalı sivilin katledildiği Saraybosna Kuşatması sırasında "savaş turizmi" amacıyla insan öldürenler hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturmada, "Hafta sonu keskin nişancıları" diye adlandırılan grubun üyesi oldukları belirtilen iki kişi şüpheli olarak yer aldı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da "keskin nişancı turları" diye adlandırılan faaliyetlere katıldıkları, bunun için yabancı uyruklu kişilere para ödediklerinin tespit edildiği belirtildi.

"ZARARSIZ AV GEZİLERİ" DİYE GİZLEMİŞLER

Avusturya medyasında yer alan haberlerde ise, soruşturmanın İtalya'daki benzer soruşturmaya dayanmadığı, ülke içinde yapılan bir ihbar üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Haberlerde Avusturya vatandaşı olan şüphelinin 60 yaşında olduğu, 1992-1995 yılları arasında sivilleri vurmak için Saraybosna'ya gittiği, bu gidişlerini de zararsız av gezileri olarak gizlediği bilgisine de yer verildi.

Haberlerde savcılığın daha fazla ayrıntı paylaşmadığı, soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği de belirtildi.

İTALYA'DA KASIM'DA BAŞLADI

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması'na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turları ile Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı.

İddialar arasında eğlence için Bosnalıları öldüren keskin nişancıların günümüz parasıyla 80 ile 100 bin euroya varan ödemeler yaptıkları da yer alıyor.

İddialara göre, kuşatma sırasında İtalya'dan cuma akşamları Saraybosna'ya geçen keskin nişancılar hafta sonunu bölgede geçirdikten sonra pazar gecesi İtalya'ya geri dönüyordu.

SARAYBOSNA'DA BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUK ÖLDÜ

Saraybosna'da 5 Nisan 1992'de başlayan ve modern savaş tarihinin en uzun kuşatması kabul edilen Saraybosna kuşatması sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü.

Kuşatma sırasında en az 53 çocuk keskin nişancı ateşiyle öldürülmüş, çocukların en sık hedef alındığı yerler ise oyun parkları olmuştu.