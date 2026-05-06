Axios: ABD ve İran tek sayfalık mutabakata varmak üzere

Orta Doğu'da ateşkese varıldı ancak belirsizlikler devam ediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve karşılıklı yaptırımlar ve ablukalarla derinleşti.

Pakistan, Mısır ve Türkiye gibi arabulucuların devreye girmesiyle nisanda iki haftalık geçici bir ateşkes ilan edildi.

Bu ateşkes birkaç kez uzatıldı ancak çözülemedi.

ENERJİ FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLENDİ

ABD, deniz ablukasını sürdürerek baskıyı korurken İran da Boğaz'ı büyük ölçüde kapalı tuttu.

Bu durum küresel enerji fiyatlarını olumsuz etkiledi ve ticaret yollarını sekteye uğrattı.

Bu kapsamda taraflar karşılıklı açıklamalarını sürdürürken ABD haber platformu Axios, bir son dakika bilgisi paylaştı.

"TEK SAYFALIK 'BARIŞ' MUTABAKAT ZABTINA VARILMAK ÜZERE"

Haberde, ABD ve İran'ın, savaşı sona erdirmek üzere tek sayfalık mutabakata yaklaştığı belirtildi.

ABD ve İran müzakerecileri, bölgedeki savaşı bitirmek ve nükleer programla ilgili daha kapsamlı görüşmelere zemin hazırlamak amacıyla tek sayfalık bir mutabakat zaptı (memorandum of understanding - MOU) üzerinde önemli ilerleme kaydettiği de haberde yer aldı.

Haberde ayrıca Beyaz Saray yetkililerinin, İran'dan kritik noktalara ilişkin yanıtların önümüzdeki 48 saat içinde geleceği aktarıldı.

14 MADDELİK BİR TASLAK MUTABAKAT VARDI

Önceki görüşmelerde üç sayfalık bir taslak üzerinde çalışılıyordu; Trump'ın kısa ve net bir anlaşma istediği belirtiliyordu.

Son aşamada bu, 14 maddelik tek sayfalık bir mutabakat haline geldi.