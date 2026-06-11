Ay görevi öncesi İtalyan astronottan menü talebi: Herkes İtalyan yemeği ister

Uzay seferleri sürüyor...

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) deneyimli astronotlarından Luca Parmitano, 2027 yılında gerçekleştirilecek Artemis III görevi sırasında menüde İtalyan yemekleri görmek istediğini söyledi.

İTALYAN YEMEKLERİ İSTEDİ

AFP'ye konuşan Parmitano, nisan ayında gerçekleştirilen Artemis II görevinde mürettebat için Teksas usulü brisket ve tortilla gibi yiyeceklerin bulunduğunu ayrıca bir kavanoz Nutella'nın da görüldüğünü hatırlattı.

Parmitano, "Menüde mutlaka İtalyan bir şeyler olacağını düşünüyorum. Bunu özellikle talep etmeme bile gerek yok çünkü İtalyan mutfağı UNESCO hazinelerinden biri. Herkes biraz İtalyan yemeği ister." dedi.

ARTEMİS III GÖREVİ İLE AY'A GİDECEK

49 yaşındaki Parmitano, insanlığı yeniden Ay'a göndermeyi amaçlayan Artemis programı kapsamında gerçekleştirilecek Artemis III görevinde yer alacak.

Eski bir İtalyan Hava Kuvvetleri albayı olan Parmitano, 2009 yılında Avrupa Uzay Ajansı tarafından astronot olarak seçildi.

ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATMIŞTI

Daha önce iki kez Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronot, karmaşık uzay yürüyüşlerine katılmış ve bir görev sırasında uzay giysisindeki arıza nedeniyle kaskının suyla dolmaya başlaması sonucu ölüm tehlikesi atlatmıştı.

İtalyan bayrağı ve ESA amblemi taşıyan üniformasını gururla giydiğini söyleyen astronot, NASA'nın bir Avrupalıyı pilot olarak seçmesinin Avrupa'nın teknik uzmanlığına ve iki kurum arasındaki iş birliğine duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.

ÇEŞİTLİ KÜLTÜRLERDEN GELEN MÜRETTEBAT

Artemis III ekibinde Parmitano ve Bresnik'in yanı sıra Afro-Amerikalı astronot Andre Douglas ile El Salvador kökenli ABD'li astronot Frank Rubio da yer alacak.

Parmitano, farklı yaşlardan ve kültürel geçmişlerden gelen ekip üyelerinin görevi güçlendirdiğini belirterek, "Bu çeşitlilik mürettebatı daha da zenginleştiriyo.r" dedi.

NASA'nın Artemis programı, insanların Ay yüzeyine yeniden ayak basmasını ve gelecekteki derin uzay görevleri için gerekli teknolojilerin test edilmesini hedefliyor.

Artemis III görevi kapsamında yeni nesil Ay araçlarının Dünya yakınlarında test edilmesi planlanıyor.