Ay Yıldız Karargahı ilk kez kapılarını açtı

Pentagon'u geride bırakacak...

Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısında gündemde yer alan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İLK KEZ KAPILARINI AÇTI

Toplantıda Ay - Yıldız Müşterek Karargahı ile ilgili yeni gelişmelere de yer ayrıldı.

Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birliklerin 2028 yılından itibaren Ay - Yıldız Müşterek Karargahı'na geçeceğini bildirdi.

NATO ZİRVESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Karargah, taşınmadan önceki ilk önemli organizasyonuna ise 7 Temmuz'da, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasıyla imza atacak.

Konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verilecek.

Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan projenin, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacağı kaydedildi.

İNŞASI 2021 YILINDA BAŞLADI

Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın inşası 30 Ağustos 2021 yılında başladı.

İnşa süreci devam eden karargah, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı tesiste bir araya getirecek.

KOMUTANLIKLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Karargah, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı tesiste bir araya getirecek.

Kamuoyunda Ay Yıldız Projesi olarak da adlandırılan proje ile bir yandan etkin, süratli koordinasyon sağlanması diğer taraftan zamandan, enerjiden ve iş gücünden önemli bir tasarruf yapılması amaçlanıyor.

Mimari yapısıyla dikkati çeken yerleşke 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanıyor.

Hilal ve yıldız şeklindeki binaların etrafında kurgulanan yerleşke, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait idari binalar ile toplam 890 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Toplam 15 bin kişiye hizmet verecek yerleşkenin ana yapısı ortasında yer alan ve ortak kullanılacak hilal şeklindeki yapı içinde biri bin 680 kişi kapasiteli, ikisi 502 kişi kapasiteli, ikisi 251 kişi kapasiteli konferans salonları yer alacak.

Bu alanları daire formundaki 23 bin metrekarelik tören alanı çevreleyecek.