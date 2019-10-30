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Ay'a insan gönderecek NASA, görev detaylarını paylaştı

NASA, insanlı Ay görevi Artemis hakkında merak edilen bazı detayları açıkladı.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 10:22..
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Önümüzdeki 10 yıl boyunca Ay'a insanlı uzay görevleri düzenlemeyi planlayan NASA1961 ile 1975 yılları arasında gerçekleştirdiği Apollo görevinden çok daha fazlasını yapmak istiyor.

NASA bilim insanları John Connolly ve Niki Werkheiser, şirketin 2024 yılında yapmayı planladığı insanlı Ay görevleri hakkında daha fazla detay açıkladı.

nasa

ASTRONOTLAR AY'DA 1 HAFTA GEÇİRECEK

NASA'nın, iki kişilik mürettebattan oluşacak ve 2024 yılında yapılacak ilk insanlı Ay görevinde, astronotlar 6 buçuk gün boyunca Ay yüzeyinde kalacak. Astronotlar, bu süre zarfından 4 Ay yürüyüşü gerçekleştirerek su buzunu örnekleme de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel gözlemler yapacak.

NASA, 1961 ile 1975 yılları arasında gerçekleşen Apollo görevinden farklı olarak, 2024 yılında planladığı görevde kullanılacak araç ve ekipmanları, astronotlardan daha önce Ay'a gönderecek.

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Bilim insanları, söz konusu Artemis görevlerinin iniş alanı olarak Ay'ın güney kutup bölgesini kullanacak. Araştırmacılar, milyarlarca yıl boyunca krater duvarlarının güneş ışığının yansımasını önlediği bu karanlık alanlarda, buzun sıkışmış olduğuna inanıyor.

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Ay'a insan gönderecek NASA, görev detaylarını paylaştı

Ay'a insan gönderecek NASA, görev detaylarını paylaştı

Ay'a insan gönderecek NASA, görev detaylarını paylaştı

Ay'a insan gönderecek NASA, görev detaylarını paylaştı

Ay'a insan gönderecek NASA, görev detaylarını paylaştı

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