Antalya’da 25 yıldır esnaflık yapan ve doğuştan elleri bulunmayan 61 yaşındaki Mehmet Temel, yaptıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor.

AYAKLARIYLA EŞYALARI DİZİYOR

Tarihi Kaleiçi girişinde yerli ve yabancı tatilcilere hediyelik eşya satan Temel, sabahları özel yapım arabasıyla iş yerine geliyor. Tek koluyla direksiyon hakimiyetini sağlayıp arabasını usta şoförler gibi park eden Temel, ardından ayaklarıyla dükkanındaki eşyaları yerleştiriyor.

Ayaklarını el gibi kullanıyor VİDEO



TATİLCİLER HAYRETE DÜŞÜYOR

Temel, ayaklarıyla demlediği sallama çayını yine ayaklarıyla tutup yudumladıktan sonra mesaisine başlıyor. Ayaklarını el gibi kullanarak tespih çeken ve hatta saatleri dahi tamir eden Mehmet Temel, cep telefonunu kullanabiliyor, aynı zamanda yazı da yazabiliyor. Satış gerçekleştirdiği müşterilerinden parayı ayağıyla alıp para üstünü de yine ayağıyla veren Temel’i gören tatilciler ise hayrete düşüyor.

40 YILDIR ARAÇ KULLANIYOR

Ellerinin olmadığını aklından bile geçirmediğini söyleyen Temel, kendisini engelli olarak görmediğini dile getirdi. Temel, “Beyin engellileri, engelli görüyorum. Ne yaptığını bilmez, kendine engel koyan insanları engelli görüyorum. Sakal tıraşıma kadar kendim oluyorum. Yemeğimi kendim yiyorum, aynı zamanda araba da kullanıyorum. Aracım kendime göre özel ayarlı. 40 senedir araba kullanıyorum. Çok şükür kaza bela atlatmadım.” dedi.

"ENGELİ KABUL ETMİYORUM"

Engelli bireylere mesaj veren Temel, “Engel her zaman beyindedir, bedende değil. Engelli vatandaşlarımız beni örnek alsınlar. Eğer ben engeli kabul etmiyorsam, hiç kimse kabul etmesin. Ben ‘engel yok’ diyorum.” diye konuştu.

"KAMERA ŞAKASI"

Başından geçen bir anıyı paylaşan Temel, “Yıllar önce İstanbul Boğaz Köprüsü’nden geçtim. Gişe memuruna parayı ayağımla uzattım. Memur şok oldu. Bana 'Abi o el miydi, ayak mıydı?' dedi. Ben de 'Kamera şakası' dedim ve ilerledim. Halen bana ağzı açık bir şekilde bakıyordu.” dedi.