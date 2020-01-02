Yavru kuzu oyuncak kamyon yardımıyla beslenmeye başladı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, besici olan 46 yaşındaki Kılıç Kaya, annesinden yeterince beslenemeyince ayağa kalkmayı başaramayan kuzusunu yaşatmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

OYUNCAK KAMYONUN ÜZERİNE OTURTTU

Kılıç Kaya, veterinerin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için dik durması gerektiğini söylediği kuzusunu, oyuncak kamyonun üzerine oturtup bir bezle bağlayarak rahatça annesini emebilmesini sağladı.

Şans adını verdiği kuzunun, karnının acımaması için de atına destek olarak sünger koydu.





''ŞANS'I YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ''

Kuzusunu kurtarabilmek için böyle ilginç bir yöntem geliştiren Kılıç Kaya, "Doğduktan sonra ayağa kalkamayan kuzuyu kesmek, ölmesini beklemek ya da kayıtsız kalmak en kolayıydı. Ancak kolayına kaçmadık, yaşatmaya çalışıyoruz. Nihayetinde hayvanları seviyoruz. Onlar bize maddi kazancın yanında manevi destek de sağlıyor. Hayvanların da bu dünyada bizim kadar yaşam hakları var. Hele bir de besiciysek onlara özel ihtimam göstermemiz gerekiyor. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti, o yüzden elimizden geldiği kadar güzel bakmaya çalışıyoruz. 'Şans'ı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.



