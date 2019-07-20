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Ayasofya'ya giriş bedeli 72 liraya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı kararla Ayasofya'ya girişin bedeli 12 lira zamlanarak 60 liradan 72 liraya yükseldi.

AA & Ensonhaber | 20.07.2019 - 14:10..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze fiyatlarına gelen zamların yeni müzelerin açılabilmesi için yapıldığını açıklasa da vatandaşlar fiyatlardan memnun değil.

Bugün olduğu gibi Türkiye'nin 31 Mart seçimlerine hazırlandığı günlerde Ayasofya'ya giriş bedelinin oldukça yüksek olduğu tartışılıyordu.

Bu tartışmalar gündemdeyken seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programına konuk olmuştu.

ERDOĞAN: AYASOFYA ÜCRETSİZ OLABİLİR

Erdoğan, programda, "Ayasofya ücretsiz olsun diyorlar, seçim sonrası böyle bir şey gündeme alınabilir mi?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Anormal bir teklif değil, olabilir. Olmayacak bir şey değil, rahatlıkla olabilir. Hatta bunun üzerinde öyle bir dururuz ki, bunu müze ifadesiyle değil bunu Ayasofya Camii olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet Camii'ni bütün turistler geliyorlar. Herhangi bir ödeme yapılıyor mu? Hayır. Ziyaretini yapıyor; aynı şekilde Süleymaniye'ye yapıyor, Fatih Camii'ne yapıyor. Aynı şeyi Ayasofya'da da yapacak. Müze statüsünden çıkar. Zaten daha sonradan bu statü verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır. CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz. Yarınki gazete başlıkları herhalde çıkmıştır."

12 LİRA ZAM

Seçimler artık geride kaldı.

O günlerde giriş ücreti 60 lirayken ücretsiz olabileceği söylenen Ayasofya'ya bugün giriş ücreti 72 lira.

Cumhurbaşkanı: Ayasofya müze statüsünden çıkarılabilir VİDEO

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