taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7496
Euro
6.3879
Altın
1475.22
Borsa
108658.98
Gram Altın
272.78
Bitcoin
42499.55

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç tatile çıktı

Her Yerde Sen'in yıldızları Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatiline çıkarken görüntülendi.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 06:29..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

ff

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, havaalanında objektiflere yakalandı.

Birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Andıç ve Pusat’ın, tatile gittiği iddia edildi. Rol gereği iki aşığı canlandıran çiftin, dizileri final yaptıktan sonra birlikte tatile çıkması aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

FURKAN YALANLAMIŞTI

Öte yandan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç arasında daha önce aşk dedikoduları çıkmış, Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat’ın arasına Furkan Andıç’ın girdiği haberleri magazin gündeminde yer almıştı. Bu iddiaları Furkan Andıç yalanlamış, Aybüke Pusat ile aralarında bir şey olmadığını belirtmişti.

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç tatile çıktı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

374
Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

53
Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

37
Fransa'da toplu grev sebebiyle tüm hizmetler aksıyor

Fransa'da toplu grev sebebiyle tüm hizmetler aksıyor

20
Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

8
Etkili olan kar yağışı Gölcük Tabiat Parkı'nda güzel görüntüler oluşturdu

Etkili olan kar yağışı Gölcük Tabiat Parkı'nda güzel görüntüler oluşturdu

4
Nijerya'da korsanlar bir gemiden biri Türk 19 mürettebat kaçırdı

Nijerya'da korsanlar bir gemiden biri Türk 19 mürettebat kaçırdı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir