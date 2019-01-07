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Ayça Ayşin Turan: Eski zamanları çok özlüyorum

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, çocukluğuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 11:21..
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NETFLIX’in Türk dizisi “Hakan: Muhafız”da Çağatay Ulusoy’la başrolü paylaşan Ayça Ayşin Turan, MAG Dergisi’nin sorularını yanıtladı.

Merak edilenlerini anlatan oyuncu, kendisini en çok zorlayan huyunun mükemmeliyetçiliği olduğunu söyledi. İnternet dizi sektörü hakkındaki soruları da yanıtlayan Turan, “İnternet dizilerinin sektöre hız katıp dinamikleştirdiğini ve özgün içerikler ile çeşitlilik sağladığını düşünüyorum. Bu içeriklerin özgün olması da pozitif bir değer katarak hikaye yelpazemizi genişletecektir diye umuyorum” dedi.

Ayça Ayşin Turan: Eski zamanları çok özlüyorum

"DÖNEM ÇOCUĞUYUM BEN"

Mutlu bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Ayça Ayşin Turan, kendisini dönem çocuğu olarak nitelendirdi. Ünlü oyuncu konuyla ilgili şöyle konuştu: “Sokaklarda koşup oynayabilen, ağaçlara tırmanan, doğa ile iç içe olabilen son çocuklardanım sanırım... Dönem çocuğuyum yani anlayacağınız. O zamanları çok özlüyorum.”

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