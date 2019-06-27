Yıllar önce çıkardığı 'Buraları yıkılıyor' şarkısıyla tanıdığımız Ayça Tekindor, Bodrum'da tatil yapıyor.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Bodrum Gündoğan'a yerleştiğini ve yaz kış orada yaşadığını söyleyen Ayça Tekindor, ''Emekli oldum'' dedi.

Sahilde kitap okurken görüntülenen Tekindor, "Siz gidene kadar ayağa kalkmayacağım, beni bikinili çekemezsiniz" ifadelerini kullandı.

ZAGA'DA ÜNLENDİ

Türkiye Ayça Tekindor'u ilk olarak Okan Bayülgen'in 'Zaga' programı ile tanıdı. Keman çalan Ayça Tekindor, daha sonra 'Buraları yıkılıyor' şarkısıyla adeta hafızalara kazındı.