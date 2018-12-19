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Aydan Şener güzellik sırrını verdi

Hayranı oldukları Aydan Şener için Ukrayna'dan geldiler

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 09:40..
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Aydan Şener, Ukrayna Ulusal Kanalı 1+1’deki “Sosyete Hayatı” programına konuk oldu. Programın sunucusu Katerina Osadca, bu yayın için ekibiyle birlikte bir günlüğüne İstanbul’a geldi. 1980’lerde yayınlanan “Çalıkuşu”nun Ukrayna’da hala çok izlendiğini söyleyen Osadca, Şener’e o dizideki rol arkadaşı Kenan Kalav ile görüşüp görüşmediği sordu.

"O ARTIK İSPANYA'DA"

Ünlü oyuncu, “Kenan artık İspanya’da restoran işletiyor, arada bir Türkiye’ye geliyor. Sevdiğim bir arkadaşım. Telefonda görüşüyoruz” dedi.

Eski Türkiye güzeli Aydan Şener-FOTO GALERİ

Şener, son çekilen “Çalıkuşu” için kendisine teklif geldiği ama kabul etmediği iddiasına da yanıt verdi: “Öyle bir teklif gelmedi. Ama gelseydi de kabul etmezdim.”

Aydan Şener güzellik sırrını verdi

GÜZELLİK SIRRINI VERDİ

Hala genç ve fit olmasına dair sorulara Aydan Şener "Beni böyle gördüğünüz için teşekkür ederim ama ben kendimle ve fiziğimle barışık bir insanım. Hayata pozitif bakıyorum. Canlıları seviyorum. Özel maskelerim yok. Yüzümle çok uğraşan biri değilim fakat doğal maskeler yaparım. Limon suyunu ya da pirinç kaynatıp suyunu yüzüme sürerim. Spor yapmayı çok sevmem. Yürüyüşler yaparım. Evde çok oturan biri de değilim, hareketliyim. 4 köpeğim ve 20’ye yakın kedim var. Gün boyu onların peşinden koşuyorum" diye cevapladı.

Aydan Şener güzellik sırrını verdi

Aydan Şener güzellik sırrını verdi

Aydan Şener güzellik sırrını verdi

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