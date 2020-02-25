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Aydan Şener kızını büyüttü

Türk sinemasının başarılı isimlerinden Aydan Şener, kız Ecem Akbin'in doğum gününü Instagram sayfasından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 07:00..
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Usta oyuncu Aydan Şener kızı Ecem Akbin'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"GÜZEL BEBEĞİM"

Kızının bebeklik fotoğrafını paylaşan Şener altına; "Benim güzel bebeğim... İyi ki doğdun. Bu dünyaya senin gibi iyi kalpli, sevgi dolu, vicdanlı, kişilik sahibi bir ruh emanet ettiğim için çok gururluyum. Her şey gönlünce olsun meleğim." notunu yazdı.

32 yaşına giren Ecem Akbin annesinin izinden gitti. Medcezir dizisinde 'Tuğçe' karakterine hayat veren güzel oyuncu birçok internet dizisinde de rol aldı.

Aydan Şener kızını büyüttü

Aydan Şener kızını büyüttü

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