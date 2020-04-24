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Ayder Yaylası, nisanda beyaza büründü

Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan Ayder Yaylası'nda, kar yağdı.

AA |
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Ayder Yaylası, nisanda beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimlerine nisan ayında yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü bin 900 rakımlı Ayder Yaylası'nda kar yağdı.

Beyaz gelinlik giyen yayla ve ormanda güzel görüntüler oluştu.

YAYLALAR, BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Yetkililer, Gito ve Badara yaylaları başta olmak üzere Pokut, Sal, Huser, Kavrun, Ağusor ve Samistal gibi çok sayıdaki yüksek rakımlı yaylada, kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiğini belirtti.

Ayder Yaylası, nisanda beyaza büründü

KAÇKARLAR, YILIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KARLA KAPLI

Yaylalarda kontrollü olarak yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden, yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

Ayder Yaylası, nisanda beyaza büründü

Ayder Yaylası, nisanda beyaza büründü

Ayder Yaylası, nisanda beyaza büründü

Ayder Yaylası, nisanda beyaza büründü

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