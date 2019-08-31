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Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar sökülüyor

Rize’nin ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda bir süredir tepkilere neden olan salıncaklar sökülmeye başlandı.

İHA | 31.08.2019 - 12:40..
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Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar sökülüyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda temizlik başladı.

Yaylada yan yana kurulan ve ücretli olarak sallanmaya izin verilen salıncaklar turistlerin ilgi odağı olsa da kötü bir görüntüye sebep oluyordu.

RİZE VALİSİNDEN İLK ADIM

İlk olarak Rize Valisi Kemal Çeber geçtiğimiz haziran ayında bir açıklama yapmış, “Salıncak yapısı itibari ile İmar Kanunu'na muhalefet eden bir yapı değildir. Sit alanı içerisinde. Ama müthiş bir çirkinlik.” ifadelerini kullanmıştı.

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar sökülüyor

TEPKİLERİN ÜZERİNE KALDIRILACAĞINI DUYURMUŞTU

Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temmuz ayında Ayder Yaylası’nı ziyaret ederek tepkilere neden olan salıncakların kaldırılacağını duyurmuştu.

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar sökülüyor

"ACAYİP ŞEYLER"

Son olarak geçtiğimiz hafta memleketi Rize’ye gelen ve bölgede ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da salıncak kirliliğine dikkat çekmiş, “Ayder projesimizin üzerine hızla gideceğiz ve o malum salıncakları ‘o acayip şeyleri’ filan bunları temizleyip, orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar sökülüyor

Ayder Yaylası'nda görüntü kirliliği oluşturan salıcaklardan ilki bugün söküldü.

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