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Aydilge eşi için parti verdi

Şarkıcı Aydilge, eşi Utku Barış Andaç'ın doğum günü için evde bir kostüm partisi düzenledi.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 08:36..
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Düğünlerinde de 18'inci yüzyıla ait klasik dönem tarzı gelinlik ve damatlık giyerek bir ilke imza atan Utku Barış Andaç-Aydilge çifti, bu kez de Barok kıyafetlerle bir doğum günü partisi verdi.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL KONSEPT

Eşi Utku için doğum günü partisini hazırlayan Aydilge, "Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza inandığımız için Utku'nun doğum günü için 17'nci yüzyıl barok dönemine ait özel bir konsept hazırladım". açıklamasında bulundu.

"AYDİLGE BENİM RUH EŞİM"

Klasik keman sanatçısı olduğu için barok kıyafetler içinde çok da yabancılık çekmediğini belirten Utku Barış Andaç, "Aydilge benim ruh eşim olduğu için tüm zamanlarda ve yaşamlarda en büyük doğum günü hediyem eşim." ifadelerini kullandı.

Aydilge eşi için parti verdi

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