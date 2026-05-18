Aydın açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ege Denizi’nde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın açıklarında bir göçmen kaçakçılığı girişimini daha engelledi. Didim ilçesi açıklarında hareket halinde tespit edilen fiber karinalı lastik bot, ekiplerin operasyonuyla durduruldu.

HAREKETLİ BOT RADARLA TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-14) tarafından deniz üzerinde şüpheli bir lastik bot tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-7 sevk edildi.

Kısa sürede hareketli bottan şüphelenen ekipler, denizde durdurdukları fiber karinalı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi.

4’Ü ÇOCUK 30 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda botta bulunan 4 çocukla birlikte toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirildi.

Operasyonda ayrıca organizatör olduğu öne sürülen 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldıktan sonra işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Göçmenlerin daha sonra Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) sevk edildiği öğrenildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

EGE’DE DENETİMLER SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Ege Denizi’nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.