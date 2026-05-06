Aydın Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında? Aydın Çavuşoğlu'nun mesleği...

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, silahla yaralanmış halde bulundu. Ameliyata alınan Çavuşoğlu, gündemin ilk sıralarına yerleşen isimlerden oldu.
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, silahla yaralanmış halde bulundu.
Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Çavuşoğlu'nun sağlık durumu merak edilirken, olay gündemdeki yerini aldı.
Haberi yurtdışındayken alan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'ya dönüş için yola çıktığı belirtildi.
AYDIN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR
Aydın Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşidir.
Alanya’da iş dünyasında faaliyet gösteren Çavuşoğlu’nun akaryakıt sektöründe yatırımları bulunduğu bilinmektedir.
İş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun 52 yaşında olduğu öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU
Çavuşoğlu’nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastaneden edinilen son bilgilere göre sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.