Aydın Doğan banka kuruyor

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan; sahip olduğu gazete ve televizyonları Demirören Holding'e satarak, medya sektöründen çekilmişti.

Aydın Doğan, bu kez bankacılık sektörüne girmeye karar verdi.

D YATIRIM BANKASI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan BDDK kararına göre; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlke Turistik Yatırımlar A.Ş., Doğan Enerji, NETA Yönetim ve Havacılık ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı tarafından, 200 milyon TL sermayeli D Yatırım Bankası A.Ş. kuruldu.