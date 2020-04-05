taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Aydın'da 11 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aydın'da 11 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Aydın Çine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri peşinde olduğu 11 ayrı suçtan araması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 20 yaşındaki Özhan Şanlı isimli şahsın Hamitabat Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini belirlendi.

ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çine Cumhuriyet Savcılığı bilgisinde eve operasyon yapan emniyet ekipleri Özhan Şanlı’yı bulunduğu adreste yakaladı.

TUTUKLANDI

Zanlı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine teslim edildi. Yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şanlı tutuklandı.

Aydın'da 11 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Kavgayı ayırmaya çalışan uzman çavuş, bıçakla yaralandı
Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Uzman Çavuş A.O.D., arbede sırasında sırtından bıçaklandı.
Batman'da cezaevinde yangın
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangın nedeniyle koğuşlar tahliye edildi.
Kayınpederini öldürüp sosyal medyadan paylaştı
Mersin'de Mustafa Doktoroğlu, kendisi gibi oto tamircisi olan aralarında husumet bulunduğu kayınpederi Halil Aydın'ı, başından bıçaklayarak öldürdü.
Bitlis'te kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası
Güroymak ilçesinde kavgaya karışan 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 Bin 150 TL para cezası verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
432
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
61
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
306
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
221
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
281
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
743
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
309
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir