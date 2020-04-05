Aydın'da 11 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Aydın Çine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri peşinde olduğu 11 ayrı suçtan araması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 20 yaşındaki Özhan Şanlı isimli şahsın Hamitabat Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini belirlendi.

ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çine Cumhuriyet Savcılığı bilgisinde eve operasyon yapan emniyet ekipleri Özhan Şanlı’yı bulunduğu adreste yakaladı.

TUTUKLANDI

Zanlı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine teslim edildi. Yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şanlı tutuklandı.