Aydın’da 14 yıl önce kaybolan Osman’ın dosyası yeniden açıldı

Osman Aktepe, 2012 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi’nde 16 yaşındayken esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

Olayın yaşandığı günden bu yana geçen 14 yıllık süreçte, kendisinden hiçbir iz veya haber alınamadı.

9 AY ÖNCE YENİDEN BAŞLATILDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler, teknik ve fiziki takibe alındı.

ANNESİ, BABASI VE DAYISI ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.