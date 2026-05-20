Aydın’da 15 yıldır hareket edemeyen kadın 170 kiloya ulaştı

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kanyaşı Mahallesi’nde Leyla Demirkafa, 1993 yılında ikinci kez anne oldu.

İkinci kez anne olduktan sonra 35 yaşındayken karnında şişlik ve kitle oluşmaya başladı.

KİTLEYE ALDIRIŞ EDİLMEDİ

O dönemlerde gerek ekonomik nedenler gerekse bilinçsizlik nedeniyle kitleye aldırış edilmedi ve kitle her geçen gün büyümeye devam etti.

Karnında oluşan ve yaklaşık 35-40 kiloya ulaştığı belirtilen kitle nedeniyle 15 yıldır hareket edemeyen kadın, yıllardır yatağa hasret bir şekilde çekyat üzerinde oturarak hayatını sürdürmek zorunda kaldı.

Ameliyat olmadığı için karnındaki kitlenin büyümesi nedeniyle her geçen gün kilo alarak yaklaşık 170 kiloya ulaştı.

SON GÜNLERDE SANCILARI ARTTI

Başka kronik rahatsızlıkları nedeniyle ameliyat edilemediğini ve yaşamını çok zor şartlar altında sürdürdüğünü belirten Leyla Demirkafa, hem maddi hem manevi olarak zor durumda olduğunu ifade ederek başta sağlık camiası olmak üzere hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

Tek odalı ve yaklaşık 7 metrekarelik, döşemesi dahi bulunmayan bir alana yerleştirilmiş çekyat üzerinde yaklaşık 15 yıldır yaşam mücadelesi veren kadın, son günlerde sancılarının arttığını belirterek hastalığına bir çare bulunmasını istedi.

ANNESİNE BAKTIĞI İÇİN ÇALIŞAMIYOR

Annesine bakmak zorunda olduğu için çalışmaya gidemediğini belirten Anıl Demirkafa ise, annesinin bu durumdan kurtarılması gerektiğini ifade ederek hijyen malzemeleri ile yara bakımında kullanılan ilaç ve kremleri temin etmekte zorlandıklarını söyledi.