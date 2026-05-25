Aydın'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası ilçesinde sürüklenen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Son operasyon Aydın'da düzenlendi.
19 GÖÇMEN KURTARILDI
Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-72) tarafından, lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından GÖKSEM’e gönderildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)