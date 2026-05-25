Aydın'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...

Son operasyon Aydın'da düzenlendi.

19 GÖÇMEN KURTARILDI

Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-72) tarafından, lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından GÖKSEM’e gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.