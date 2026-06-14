Aydın'da 2 asırlık halılar, çelik kasada saklanıyor

"Eski halılar bir kültürün, yeni halılar makinelerin eseri..."

Bu söz, Aydın'da yarım asırdan bu yana halıcılık yapan "Erdemoğlu Ailesi"nin şimdiki temsilcisine ait.

Burada yere serilmeye kıyılamayan ve servet değerinde olduğu için itinayla saklanan asırlık halılar, özel ziyaretçisi geldiğinde kasadan çıkarılıp sergileniyor.

"KÜLTÜR MİRASI"

Mesleği merhum babası Ahmet Erdem'den devraldıklarını ve belirten Yunus Emre Erdem, aynı zamanda önemli bir kültür mirası olarak gördükleri bazı halıları gelecek nesle aktarabilmek adına sakladıklarını belirtti.

"ESKİ HALILAR PARA İLE ÖLÇÜLMEYECEK KADAR KIYMETLİ"

Anadolu'da halı ve kilim motiflerinin aynı zamanda bir kültür eseri olduğunu ancak sanayi halılarında artık kültürel özelliğin kalmadığını belirten Erdem, eski halıların değerinin artık para ile ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğunu belirtti.

MİLAS KARAOVA HALISI VE FETHİYE KAYA SECCADESİ

Her sektörde olduğu gibi halı ve kilim sektöründe de Ege Bölgesi'nin önemli bir kültürel geçmişe sahip olduğunu kaydeden Erdem, türünün son örneği en az 2 asırlık geçmişe sahip Milas Karaova halısı ve Fethiye Kaya seccadesini tanıttı.

"GELENEKSEL VE KÜLTÜREL TÜRK KİLİM VE HALI DOKUMACILIĞI ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAK ÜZERE"

Türkiye'de pek çok meslekte olduğu gibi geleneksel ve kültürel Türk halı ve kilim dokumacılığı sektörünün de ömrünü tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Yunus Emre Erdem, "Bu işi merhum babamız Ahmet Erdem'den devraldık. Ve yarım asra aşkın süredir yapıyoruz. Bu önemli kültürü yaşatmak için bazı halıları elimizde tutuyoruz. Bunlardan biri Milas Karaova halısı olarak bilinen ve 2 asır önce Bodrum'da dokunduğu bilinen özel bir halı.

PARA İLE SATILMIYOR

Bu halıyı yıllar önce bir müşteriden satın olarak koleksiyonumuza koymuşuz. Halı hiç yerde kullanılmayıp duvarda asılı kullanıldığı için orijinal özelliklerini kaybetmemiş. Desen ve halı bütünlüğü devam ediyor. Türünün en nadir örneklerinden biri. Oldukça yüksek meblağlar teklif edilmesine rağmen satmıyoruz.

2 ASIRLIK SECCADE

Bunun yanında aynı dönemde dokunmuş bir de Fethiye Kaya seccade adıyla bilinen halımız var. Zamanında seccade olarak kullanıldığı için bir miktar deforme var ancak yine de 2 asırlık özelliğini halen koruyor." dedi.

HALILAR, KASADAN ÖZEL ZİYARETÇİLER GELDİĞİNDE ÇIKARTILIYOR

Tamamen halıya olan sevgi ve bu kültüre olan bağlılık nedeniyle servet değerindeki halıları satmadıklarını kaydeden Erdem, üzerine basılmaya kıyılamayan ve manevi değeri ölçülemeyen halıları özel ziyaretçileri geldiğinde çıkarıp sergilediklerini belirtti.