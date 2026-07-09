Aydın'da 600 siparişin ücretini alan mobilyacı sırra kadem bastı

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında vurgun iddiası...

İddiaya göre işletme sahibi M.T., sosyal medya üzerinden düzenlediği kampanyalarla uygun fiyatlı mobilya ve düğün paketleri satarak peşin ödeme aldı.

Ancak sipariş edilen ürünlerin büyük bölümü müşterilere teslim edilmedi.

DÜKKANI KAPATIP SIRRA KADEM BASTI

Ürünlerin teslimat tarihinin çok geçmesi üzerinde mağazaya gelen mağdurlar, karşılarında bir muhattap bulamadılar.

Telefonlarını da açmadığı iddia edilen şüpheli, tam anlamıyla sırra kadem bastı.

"DÜĞÜNÜM VARDI, HER ŞEYİN PARASINI VERMİŞTİK"

Mağduriyet yaşayanlar arasında evlilik hazırlığı yapan çok sayıda çiftin de bulunduğu iddia ediliyor.

Öte yandan mağazaya gelen evlilik hazırlığındaki bir gencin, "1 ay sonra düğünüm vardı. Her şeyin parasını vermiştik. Ben şimdi ne yapacağım?” dediği de görülüyor.

600'E YAKIN MAĞDUR

Bazı müşteriler sipariş ettikleri eşyaların hiç teslim edilmediğini, bazıları ise eksik ya da kusurlu ürün aldıklarını öne sürdü.

Ayrıca vatandaşlar, 600’e yakın sipariş bulunduğunu ve işletmenin depolarının boşaltıldığını iddia etti.

Vatandaşların olayla ilgili resmi şikayette bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan mobilyacının kendi sayfasından yaptığı iddia edilen paylaşımlar da ortaya çıktı.

Şüpheli mobilyacının çektiği videoda "Aydın'ın en öncü düğüncü mağazasından merhabalar. Mobilya piyasasına yön vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandığı görülüyor.