Aydın'da alkollü şahıs park halindeki araçlara zarar verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mahalleyi ayağa kaldıran olay...

Alkollü olduğu öne sürülen Barış Ö. ile damacana su satışı yapan Fethi P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Taraflar arasında çıkan kavga sokağa taştı.

ELİNE NE GELDİYSE ONUNLA SALDIRDI

Barış Ö., Fethi P.’ye yol kenarındaki konteynerlerden aldığı çöp torbalarını fırlattı, ardından eline geçirdiği demir çubukla saldırdı.

Mahalle sakinleri tarafları ayırmaya çalıştı.

DAHA SONRA SOKAKTAKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Bu sırada gürültü üzerine olay yerine gelen Fethi P.’nin eşi de Barış Ö.’ye sopayla saldırdı.

Arbede sırasında kalabalıktan uzaklaşan Barış Ö., sokaktaki otomobillerin camlarını yumruklayıp, bazılarının da aynalarını kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Barış Ö.’yü yakaladı.

Gözaltına alınan Barış Ö.’nün polisteki işlemleri sürüyor.